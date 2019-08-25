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Общество

Подводные библиотеки открылись в двух отелях Флориды

Во Флориде на острове Ки-Уэст в двух отелях открылись подводные библиотеки, в которых все книги – водонепроницаемые. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на издание Travel and Leisure.

Посетители таким образом могут читать книги прямо в бассейне. На полках, которые плавают на воде, можно найти, к примеру, произведения Уильяма Шекспира и Марка Твена, стихи Уильяма Йейтса.

Отмечается, что чтение водонепроницаемых книг входит в стоимость номера, за услугу не нужно платить отдельно.

 

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