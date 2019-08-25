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Общество

Новый самолет на замену «Кукурузнику» создадут в России

В России на смену самолету АН-2 «Кукурузник» придет новый самолет вместимостью до 14 человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.

Планировалось, что заменой «Кукурузнику» станет одномоторный ТВС-2ДТС «Байкал», который разработали инженеры Сибирского НИИ авиации на базе «Кукурузника». Производство должно было стартовать уже в 2021 году в Улан-Удэ.

«ТВС-2ДТС – экспериментальный образец воздушного судна, созданный для отработки новых технологий. С учетом научно-технического задела, полученного при создании ТВС-2ДТС, в рамках работы ЛМС (легкий многоцелевой самолет) создается новый серийный самолет», - рассказали в пресс-службе.

По словам специалистов, авиаборт необходим для повышения транспортной доступности отдаленных регионов России и развития местных воздушных линий в обеспечение региональных и межрегиональных пассажирских авиаперевозок.

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