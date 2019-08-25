Михаил Ведерников поздравил жителей Великих Лук с Днем города

11:29, 25 августа 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей Великих Лук с Днем города. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В своем поздравлении губернатор отметил, что Великие Луки - один из старейших городов Псковской области, отмечает 853-ю годовщину со дня первого упоминания в летописях. По словам Михаила Ведерникова, длинная и насыщенная история великолукской земли «ярко иллюстрирует ее непростую жизнь и убедительно доказывает силу, отвагу и искреннюю любовь к родине местных жителей».

«Сегодня Великие Луки — это важный промышленный и культурный центр Псковской области, чьи энергичные и творческие жители успешно трудятся на процветание своей земли», - заявил Михаил Ведерников.

Кроме того, глава региона уверен, что общими усилиями возможно «добиться новых побед». Михаил Ведерников пожелал великолучанам здоровья, счастья и благополучия.