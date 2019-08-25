36 человек отравились на свадьбах в двух ресторанах Якутска

13:01, 25 августа 2019, ПАИ

С 16 по 18 августа в Якутске в ресторанах «София» и «Белые ночи» на свадьбах отравились 36 человек. Об это пишет «Интерфакс» со ссылкой на Управление Роспотребнадзора по Республике Саха.

Сообщается, что среди посетителей заведений зарегистрированы случаи острой кишечной инфекции.

«Из 36 больных 23 госпитализированы в инфекционные отделения», - отметили в ведомстве.

Сейчас Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование, чтобы установить источники инфекции и факторы ее передачи.