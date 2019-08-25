Более 14 млн рублей украли у московского пенсионера
В Москве у пенсионера украли более 14 млн рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского управления МВД.
Кража произошла на Островном проезде в районе Крылатское в коттедже. Он принадлежит 69-летнему пенсионеру. Как рассказали в ведомстве, следы взлома обнаружил садовник, который и вызвал позже полицию. По предварительным данным, злоумышленник проник в дом через окно и взломал сейф, где лежали 14 млн 208 тысяч рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).