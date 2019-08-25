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Общество

Более 14 млн рублей украли у московского пенсионера

В Москве у пенсионера украли более 14 млн рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского управления МВД.

Кража произошла на Островном проезде в районе Крылатское в коттедже. Он принадлежит 69-летнему пенсионеру. Как рассказали в ведомстве, следы взлома обнаружил садовник, который и вызвал позже полицию. По предварительным данным, злоумышленник проник в дом через окно и взломал сейф, где лежали 14 млн 208 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).

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