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Общество

Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве

Фото: РЕН ТВ

25 августа около 6:00 в Москве на Юрьевском переулке в ДТП погиб режиссер и актер Игорь Хомский. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД РФ.

Сообщается, что режиссер арендовал автомобиль и врезался в нем в КамАЗ. От полученных травм Игорь Хомский скончался до приезда медработников.

Режиссер известен по сериалу ТНТ «Закон каменных джунглей». Игорь Хомский также снял картины «Очная ставка», «Неоконченный урок» и «История N».

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