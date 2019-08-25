Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве

15:13, 25 августа 2019, ПАИ

25 августа около 6:00 в Москве на Юрьевском переулке в ДТП погиб режиссер и актер Игорь Хомский. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД РФ.

Сообщается, что режиссер арендовал автомобиль и врезался в нем в КамАЗ. От полученных травм Игорь Хомский скончался до приезда медработников.

Режиссер известен по сериалу ТНТ «Закон каменных джунглей». Игорь Хомский также снял картины «Очная ставка», «Неоконченный урок» и «История N».