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«Семена разлетятся – страшно подумать, что будет!»: псковичи жалуются в соцсетях на растущий в центре города борщевик
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Общество

«Семена разлетятся – страшно подумать, что будет!»: псковичи жалуются в соцсетях на растущий в центре города борщевик

Фото: «Жесть по-Псковски»

Псковичка Татьяна Андреева пожаловалась на растущий в центре города, возле дома №50 на улице Гоголя, борщевик и опасается, что его семена разлетятся по всему Финскому парку. Пост женщина разместила в сообществе «Жесть по-Псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам Татьяны Андреевой, за забором дома, который сейчас находится в аварийном состоянии и на реконструкции, растут два больших борщевика.

«Скоро эти многочисленные семена разлетятся по всему Финскому парку. А там гуляют горожане и, что страшно, с детьми! А дальше просто страшно подумать, что будет. А за Финским парком около реки Псковы уже целая плантация борщевика растет», - добавила Татьяна Андреева.

Фото: «Жесть по-Псковски»

«Не знаю, куда смотрят городские службы», - заключила псковичка.

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