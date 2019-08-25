«Семена разлетятся – страшно подумать, что будет!»: псковичи жалуются в соцсетях на растущий в центре города борщевик

16:01, 25 августа 2019, ПАИ

Псковичка Татьяна Андреева пожаловалась на растущий в центре города, возле дома №50 на улице Гоголя, борщевик и опасается, что его семена разлетятся по всему Финскому парку. Пост женщина разместила в сообществе «Жесть по-Псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам Татьяны Андреевой, за забором дома, который сейчас находится в аварийном состоянии и на реконструкции, растут два больших борщевика.

«Скоро эти многочисленные семена разлетятся по всему Финскому парку. А там гуляют горожане и, что страшно, с детьми! А дальше просто страшно подумать, что будет. А за Финским парком около реки Псковы уже целая плантация борщевика растет», - добавила Татьяна Андреева.

«Не знаю, куда смотрят городские службы», - заключила псковичка.