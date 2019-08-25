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Общество

Международный гроссмейстер посетит Псковскую область

Олимпийский чемпион и многократный чемпион России, победитель командных чемпионатов мира и Европы, международный гроссмейстер Александр Морозевич примет участие в праздновании 220-летнего юбилея шахматиста, первого русского шахматного мастера Александра Петрова, уроженца Опочецкого района, которое пройдет в Псковской области с 30 августа по 5 сентября. Такое решение было принято после встречи гроссмейстера с президентом федерации шахмат Псковской области Дмитрием Шаховым, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе федерации.

Александр Морозевич также примет участие во всероссийском турнире гран-при России, который стартует 31 августа в Великих Луках. 30 августа шахматист проведет для великолучан сеанс одновременной игры на 25 досках. Вечером этого же дня он прочитает лекцию «Славянская защита». 1 сентября запланирована встреча Александра Морозевича с шахматной общественностью Великих Лук.

2 сентября гроссмейстер в компании с руководством Псковской области и Опочецкого района, Международной федерации шахмат и Российской шахматной федерации, а также представителями шахматной общественности и жителями города примет участие в открытие памятника первому русскому шахматному мастеру А. Д. Петрову на его родине в Опочке. После этого Александр Морозевич проведет для сеанс одновременной игры с юными шахматистами гимназии имени А. Д. Петрова.

Визит гроссмейстера в Псковскую область завершится тремя мероприятиями в Пскове: 3 сентября – сеанс одновременной игры для горожан и вечерняя встреча, 4 сентября – лекция «Французская защита» за чёрных».

Вход на все мероприятия свободный. Для того, чтобы принять участие во встречах с гроссмейстером или в сеансе одновременной игры нужно подать заявку на почту федерации pskovchess@gmail.com.

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