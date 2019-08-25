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Общество

Повторно севших за руль нетрезвыми водителей поймали в Великих Луках, Псковском и Пыталовском районах

В Великих Луках, Псковском и Пыталовском районах полиция задержала нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

В частности, 23 августа около 20:30 в Великих Луках у жилого дома по улице Маршала Жукова полицейские остановили мопеда «Циклон» без госномеров, которым управлял нетрезвый 55-летний водитель.

Еще одного великолучанина, севшего повторно за руль в нетрезвом виде, полицейские остановили поздним вечером на улице Стремительной. 23-летний молодой человек в состоянии опьянения управлял ВАЗ-21102.

24 августа около 18:00 инспекторы ГИБДД остановили в деревне Шелино Пыталовского района мотоцикл без госномеров. 36-летний водитель «Иж-Планета-5» управлял мотоциклом в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, на 276 километре трассы Санкт-Петербург – Невель стражи порядка остановили 25-летнего молодого человека за рулем ВАЗ-2107, который также находился в нетрезвом состоянии.

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