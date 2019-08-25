Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию

17:39, 25 августа 2019, ПАИ

В Москве в реанимацию одной из ведомственных клиник попал художественный руководитель театра имени М. Ермоловой, народный артист России Олег Меньшиков. Об этом сообщает газета «Известия».

Как заявили на телеканале РЕН ТВ, Меньшикову стало плохо после употребления алкоголя. О подробностях самочувствия артиста не сообщается.

При этом в театре опровергли заявления о реанимации: «Вы что, с ума сошли? Какая реанимация! Олег Евгеньевич еще до закрытия прежнего сезона собирался обследоваться, но всё руки не доходили»

Олег Меньшиков - советский и российский актер театра и кино, театральный режиссер. Он сыграл в «Утомленных солнцем», «Кавказском пленнике», «Сибирском цирюльнике», «Легенде №17», «Гоголе», а также в других фильмах и сериалах.