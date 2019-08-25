«Мешок без дна» Рустама Хамдамова покажут в Пскове

18:15, 25 августа 2019, ПАИ

27 августа в день российского кино в Центральной городской библиотеке Пскова пройдет программа «Кинотекст», посвященная 75-летию российского режиссера, сценариста, художника Рустама Хамдамова и 100-летию со дня основания ВГИКа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

В рамках мероприятия состоится показ фильма «Мешок без дна» со Светланой Немоляевой, Аллой Демидовой и Анной Михалковой в главных ролях. Это первый полнометражный фильм Рустама Хамданова за последние 14 лет. Фильм основан на новелле одного из первых японских модернистов Рюноскэ Акутагавы «В чаще леса», по которой режиссер Акира Куросава снял картину «Расёмон».

«Мешок без дна» Рустама Хамдамова — сюрреалистическая стилизация под старый русский кинематограф. Это кино, где эстетика является самоцелью, сложная и многоуровневая работа, представляющая собою нескончаемую вереницу цитирований: тут есть отсылки к картинам Ивана Билибина, Виктора Васнецова и Михаила Врубеля, а также Джорджо Моранди, к фильмам Жана Кокто, Луиса Бунюэля, Орсона Уэллса, Пьера Паоло Пазолини, к книгам Ролана Барта, Хорхе Луиса Борхеса и многих других. Это кино, вбирающее в себя множество смыслов и обретающее большое количество пространств. Это фильм без «дна», это новый кинематографический бриллиант Рустама Хамданова, человека глубокой тайны», - отметили кинокритики после премьеры фильма, которая состоялась в России 18 января 2018 года.

Специальные гости вечера - российский режиссер, член Европейской киноакадемии Дмитрий Месхиев и заслуженный художник России Александр Стройло.

Начало мероприятия в 18:00. Адрес библиотеки: улица Конная, дом 6.