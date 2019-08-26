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Общество

«Почта России» планирует торговать алкоголем и лекарствами

Порядка 85 млрд рублей попросила выделить «Почта России» из бюджета на преобразование своих отделений в подобие банков, МФЦ, образовательных и медучреждений, а также для возможности реализовывать алкоголь и лекарства. Как пишет газета «Известия», расчеты представлены в проекте концепции «Центры притяжения» на 2020–2027 годы.

В концепции говорится о том, что из-за замещения традиционных писем электронными к 2023 году объем корреспонденции в мировых масштабах упадет в 1,5 раза. Из-за этого снижается и загруженность почтальонов. В связи с этим «Почта России» планирует изменить функционал отделений и их сотрудников в населенных пунктах с населением до 20 тыяч человек.

Предлагается порядка 80% отделений почты трансформировать в так называемые «Центры притяжения», где будут оказывать банковские, образовательные и медицинские услуги, продавать лекарства и товары народного потребления (в том числе и алкоголь).

Отмечается, что пока ни одно министерство не готово сообщить о согласовании концепции, что ставит под сомнение возможность реализации проекта с 2020 года.

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