Почти 5 млн га неиспользуемых земель заберет у бизнеса Минсельхоз

09:16, 26 августа 2019, ПАИ

Министерство сельского хозяйства планирует забрать у предпринимателей 4,8 млн га неиспользуемых земель, а затем снова ввести их в оборот. Как пишет газета «Известия», это решение направлено на выполнение поручения президента России Владимира Путина о наращивании агроэкспорта.

Участки, которые простаивали более 3 лет, планируется вернуть в казну. Для этих целей ведомство подготовило проект изменений в ФЗ «Об обороте земель сельхозназначения», который позволяет Россельхознадзору не откладывать обращение в суд по поводу изъятия неиспользуемого участка

В министерстве добавили, что предлагаемый механизм позволит сократить на три года срок вовлечения в сельскохозяйственный оборот заброшенных земельных участков, которые в течение длительного периода неиспользования заросли древесно-кустарниковой растительностью.