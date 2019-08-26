Почта России предложила псковичам работу

09:07, 26 августа 2019, ПАИ

Почта России приняла участие в городской ярмарке вакансий. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе организации, наибольший интерес у соискателей вызвали вакансии на должности «оператор связи», «начальник отделения связи» и «почтальон».

Желающие трудоустроиться узнали о почтовой отрасли, возможностях профессионального роста и социальных гарантиях, которые предоставляет своим сотрудникам Почта России.

Руководитель группы подбора и обучения персонала департамента по кадровым и социальным вопросам УФПС Псковской области Марина Иванова отметила, что подобные мероприятия – уникальная возможность лично встретиться с потенциальными работодателями и выбрать вакансию для успешной трудовой деятельности.