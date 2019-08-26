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Общество

Назван единственный регион в России, где женщин меньше мужчин

Пропорция мужчины-женщины в России будет сохраняться с перевесом в сторону женщин в долгосрочной перспективе, единственный регион, где мужчин по-прежнему будет больше - Чукотка, говорится в прогнозе Росстата до 2036 года.

Эксперты связывают такое соотношение с более высокими рисками смертности мужчин. По данным ведомства, в текущем году на 1 тысячу мужчин приходится 1154 женщины, к 2036 году это соотношение будет 1 тысяча к 1128. Такая пропорция характерна для всех регионов России, за исключением Чукотки, где ситуация обратная - на 1 тысячу мужчин сейчас приходится 956 женщин, а к 2036 году их и вовсе будет 813.

Росстат предполагает, что с 2031 года мужчин станет чуть больше, чем женщин, и на Камчатке.

«Изначально мальчиков и девочек рождается примерно равное количество, например, в возрасте 0-4 года на 1 тысячу мальчиков приходится 947 девочек, ситуация меняется к 20-25 годам, когда на 1 тысячу мужчин приходится уже 1023 женщины и далее только усугубляется. Таким образом, вопрос в более высоких рисках мужской смертности», - пояснил доцент кафедры статистики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев.

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