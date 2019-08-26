В Псковской области названы районы-лидеры по сбору зерновых и масличных культур

09:43, 26 августа 2019, ПАИ

Лучшие результаты по уборке урожая на данный момент показывают Островский, Пушкиногорский и Пыталовский районы. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, таковы показатели по сбору масличных и зерновых культур на данный момент. В комитете по сельскому хозяйству и гостехнадзору уточнили, что в Островском районе собирают 72 центнера зерновых культур с гектара, в Пушкиногорском — 60, в Пыталовском — 62.

В целом к этому моменту убраны 20 тысяч гектаров полей, собраны около 85 тысяч тонн зерна. И это в 4 раза выше по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года.

Идет уборка рапса (13 тысяч тонн собрано), картофеля (более 3 тысяч тонн) и овощей открытого грунта (90 тонн).