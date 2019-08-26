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Общество

Долг за коммунальные услуги в размере более 200 тысяч рублей заплатил пскович

Долг за коммунальные услуги в размере 224 тысячи рублей заплатил пскович после вмешательства судебных приставов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Такую сумму мужчина задолжал за газ, тепло и электроэнергию. Взыскать задолженность помог запрет на регистрационные действия в отношении автомобиля должника - Chrysler Sebring. После этого пскович не смогу продать автомобиль и пришёл к выводу, что заплатить всё-таки придётся. Он перечислил всю сумму долга на счёт отдела судебных приставов. Деньги отправились взыскателю. В связи с полной оплатой задолженности запрет на регистрационные действия с Chrysler Sebring должника снят, уточнили в ведомстве.

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