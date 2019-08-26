Год в колонии проведёт пскович за хранение наркотиков

11:34, 26 августа 2019, ПАИ

Год в исправительной колонии строгого режима проведёт пскович за хранение наркотиков, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

В ходе расследования уголовного дела дознаватель Псковского ЛО МВД России на транспорте установил, что мужчина незаконно приобрел и хранил при себе психотропное вещество – амфетамин. Сотрудники транспортной полиции в ходе его личного досмотра изъяли наркотик.

Псковский городской суд признал виновным местного жителя в незаконном приобретении, хранении без цели сбыта психотропного вещества в значительном размере (часть 1 статья 228 УК РФ) и назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.