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Год в колонии проведёт пскович за хранение наркотиков

Год в исправительной колонии строгого режима проведёт пскович за хранение наркотиков, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

В ходе расследования уголовного дела дознаватель Псковского ЛО МВД России на транспорте установил, что мужчина незаконно приобрел и хранил при себе психотропное вещество – амфетамин. Сотрудники транспортной полиции в ходе его личного досмотра изъяли наркотик.

Псковский городской суд признал виновным местного жителя в незаконном приобретении, хранении без цели сбыта психотропного вещества в значительном размере (часть 1 статья 228 УК РФ) и назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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