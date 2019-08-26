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Пскович устроил ДТП с шестью пострадавшими в Воронежской области
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Общество

Пскович устроил ДТП с шестью пострадавшими в Воронежской области

Фото ГУМВД России по Воронежской области

48-летний пскович устроил дорожно-транспортное происшествие в Павловском районе Воронежской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ГУМВД России.

24 августа около 17:20 на 687-м километре автодороги М-4 «Дон», по предварительной информации, KIA Ceed под управлением псковича столкнулся с встречным микроавтобусом Volkswagen Transporter, за рулем которого находился 65-летний житель Смоленска.

Фото ГУМВД России по Воронежской области

Водитель и две 65-летние пассажирки микроавтобуса (жительницы Смоленской области) получили травмы. Также пострадали пассажиры KIA Ceed — жительницы Пскова: женщины в возрасте 21 и 65 лет, а также 16-летняя девочка. Всех пострадавших госпитализировали.

Фото ГУМВД России по Воронежской области

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия. Уголовное дело в настоящее время не возбуждено, добавили в ведомстве.

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