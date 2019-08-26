Нарушения при эксплуатации железнодорожных путей выявили в Невельском районе

12:25, 26 августа 2019, ПАИ

Великолукская транспортная прокуратура выявила нарушения при эксплуатации железнодорожных путей в Невельском районе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Установлено, что на железнодорожных путях на станции Опухлики не соблюдаются нормы технических требований по их содержанию. Кроме того, здесь нарушаются требования при эксплуатации железнодорожных переездов.

В этой связи прокуратура внесла представление начальнику южной дистанции инфраструктуры структурного подразделения филиала РЖД и возбудила дело об административном правонарушении по части 6 статьи 11.1 КоАП РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта на железнодорожных путях общего пользования). Устранение нарушений находится на контроле надзорного ведомства.