Жерар Депардье согласился сыграть в кино Леонида Брежнева

12:40, 26 августа 2019, ПАИ

Французский актер Жерар Депардье сыграет генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева в фильме под рабочим названием «Человеческое лицо». Как пишет ТАСС, режиссером картины выступит хорватский режиссер Лордан Зафранович.

С актером уже подписали договор, детали съемок с ним обговорят в сентябре в Париже.

Фильм посвятят событиям августа 1968 года и главному герою «Пражской весны», лидеру чехословацкой компартии Александру Дубчеку. Планируется, что его роль сыграет актер с мировой известностью. Правда, его имя пока не называют, объясняют это тем, что переговоры еще не завершены.

Съемки начнутся в 2021 году, а на широкий экран лента выйдет в 2022. Предполагаемый бюджет фильма - более $10 млн.