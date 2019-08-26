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«Серебро» завоевал пскович в составе сборной России на чемпионате Европы по микролайту

Пскович Константин Лужецкий в составе сборной России выиграл серебряную медаль на чемпионате Европы по спорту сверхлегкой авиации (микролайту), который проходил в Игналине (Литва).

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, сборная России была представлена 10 бортами в классах летательных аппаратов: Дельталёт-1, Дельталёт-2, Самолёт-1, Самолёт-2, Автожир-2 (Гиролёт-2). Псковский спортсмен выступил в классе «Автожир».

Россия завоевала «серебро». Это стало лучшим результатом россиян за всю историю участия в соревнованиях по микролайту. Первое место заняла команда Чехии, третье - Литва. Следующий чемпионат по микролайту пройдёт в Чехии в 2020 году.

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