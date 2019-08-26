Программа празднования 80-летия 76-й дивизии ВДВ в Пскове: Что посмотреть, когда и где пройдет

13:50, 26 августа 2019, ПАИ

80-летие 76-й гвардейской Черниговской Краснознаменной десантно-штурмовой ордена Суворова дивизии отметят в Пскове 31 августа. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, все мероприятия пройдут на Набережной Флотской слова (у реки Великой).

31 августа (суббота)

9:00 — 10:00 — торжественный митинг в амфитеатре на городской набережной Флотской славы. Исполнение строевой песни личным составом 76-й дивизии. Плац-парад военного оркестра.

10:00 — 10:20 — десантирование спортсменов-парашютистов с флагами России, ВДВ, Псковской области. Сброс поздравительных листовок из самолетов Военно-транспортной авиации.

10:20 — 10:30 — показательные выступления разведывательных подразделений.

10:30 — 10:50 — показ действий десантно–штурмовой роты по захвату объекта противника, форсирование реки Великой.

10:45 — 11:00 — праздничный концерт для личного состава соединения ВИА «Голубые молнии» совместно с творческими коллективами Пскова.

10:45 — 11:00 — показательные выступления воспитанников детских спортивных школ Пскова.

10:45 — 11:00 — преодоление полосы препятствий личным составом разведывательных подразделений 76-й дивизии.

10:00 — 14:00 — статический показ образцов вооружения и военной (специальной) техники Воздушно-десантных войск (БМД-2, ВТР-82а, 2с25 «Спрут», «Гусар», БМ9А34 «Стрела-10», АРС-14). Интерактивный показ современной экипировки воина-десантника, средств оптического наблюдения, переносных средств связи. Показ парашютной системы Д-10 (Д-6), З-5, «Арбалет». Демонстрация многокупольных систем смонтированных на различных типах военной техники.

Также с 10:00 до 14:00 будут работать полевая кухня, выездные торговые точки. Кроме этого, будет функционировать информационный пункта в рамках проведения акции «Служба по контракту в 76 гв дшд – твой выбор!».

76-я гвардейская десантно-штурмовая Черниговская Краснознаменная ордена Суворова дивизия — старейшее из ныне существующих соединений. Она сформирована 1 сентября 1939 года. В дивизии 50 Героев Советского Союза и более 30 Героев Российской Федерации.