Владелец полуразрушенного памятника архитектуры в центре Пскова продаёт квартиры

15:29, 26 августа 2019, ПАИ

Владелец полуразрушенного памятника архитектуры, объекта культуры регионального значения в центре Пскова рассчитывает приспособить дом на Детской, 4 под элитный жилой комплекс и уже приступил к продаже квартир в нём. Объявление о возможности приобрести жильё недалеко от набережной Великой в непосредственной близости от Дворца бракосочетания появились на одном из сайтов для объявлений. Всё это, несмотря на то, что никаких строительных и реставрационных работ на объекте не ведётся.

При личной беседе некто «Андрей», разместивший объявление, заявил, что «денег ни с кого не берёт»: «Сейчас мы только собираем сведения о спросе на квартиры, кто будет предположительно их покупать. В комитете [по охране объектов культурного наследия Псковской области] мы получили разрешение на реставрацию, будем его реставрировать. Дом сдадим в декабре 2020 года».

В объявлении сообщается, что трёхкомнатная квартира площадью в 89 кв. метров на втором этаже дома обойдётся в 5 миллионов 790 тысяч рублей. Далее собственник пишет: «Ограниченное предложение! Эксклюзив в центре города, 50 метров до набережной. Не более 6 квартир, площадь пока можно корректировать в большую сторону. Индивидуальный подход к каждой квартире! Земельный участок закрытый 10 соток. 12 машиномест. Полностью воссоздаваемое в кирпиче здание. Планировка под покупателя. Стены, полы и потолки под чистовую отделку. Деревянные качественные окна. Повышенная всесторонняя шумоизоляция (соседей слышно не будет). Свой дизайнер интерьера бесплатно подкорректирует планировку. Полный дизайн проект + 1 тысяча рублей за квадратный метр. Карнизы из гипса на всю квартиру в подарок! Звоните, покажем проект, расскажем нюансы, договоримся о цене!»

В комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области Псковскому агентству информации сообщили, что в 2018 году по инициативе законного владельца объекта, действительно, разработана и согласована проектная документация на проведение работ по его сохранению.

Проект предусматривает приспособление здания под современный многоквартирный жилой дом на четыре квартиры. В апреле комитет выдал разрешение на реставрацию объекта сроком до ноября 2021 года. «До настоящего времени собственник к работам на объекте на основании выданного разрешения не приступал. Сотрудники комитета будут осуществлять надзор за проведением указанных работ. В июне собственник выполнил первоочередные противоаварийные работы, установив фальшфасады», - уточнили в комитете.

Главный архитектор Псковской области Евгений Шапкин предупредил потенциальных покупателей, что для начала застройщик должен взять банковский кредит, приступить к работам и только затем продавать квартиры, «чтобы не было ситуации с обманутыми дольщиками». «Причём, если это памятник архитектуры, то реставрация объекта должна производиться в существующих объёмах здания», - добавил архитектор.