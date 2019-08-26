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Общество

Московский фестиваль «День Довлатова» не состоится

Писатель Сергей Довлатов проводит экскурсию в Пушкинских Горах

В Санкт-Петербурге отменен альтернативный фестиваль «День Д» в честь Сергея Довлатова, который должны были в начале сентября провести московские организаторы. А традиционный петербургский – пройдёт без изменений, сообщает «Фонтанка».

На субсидию на проведение фестиваля подали заявки сразу два довлатовских фестиваля: петербургский и московский. В мае 2019 года комитет Санкт-Петербурга по культуре одобрил обе заявки. Однако за несколько дней до фестиваля московские организаторы отменили свое альтернативное мероприятие. По словам руководителя городского комитета по культуре Константина Сухенко, москвичи не смогли договориться с наследниками писателя об использовании его творчества. Теперь субсидию у москвичей, скорее всего, отзовут, добавил руководитель комитета.

Фестиваль Сергея Довлатова «День Д» пройдет в Санкт-Петербурге с 31 августа по 2 сентября. Главной площадкой праздника станет двор «Владимирского пассажа» на улице Рубинштейна, 28.

В июле в Псковской области прошёл фестиваль «Дом Довлатова 2019». В рамках мероприятия участники фестиваля говорили о творчестве Довлатова, спорили о героях его произведений, смотрели спектакли и обсуждали их. 

Сергей Довлатов работал экскурсоводом в Пушкинских Горах с 1976 по 1977 год. Он жил в деревне Березино, там сейчас находится дом-музей Сергея Довлатова. В повести «Заповедник» Довлатов описал свой опыт работы экскурсоводом, создал зарисовки из жизни обитателей деревни. Кстати, многое из произведений Довлатова легло в основу спектакля Псковского драмтеатра «Человек, обреченный на счастье». Его премьера состоялась в сентябре 2016 года.

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