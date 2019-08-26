800 килограммов голубики не пропустили в Псковскую область

15:38, 26 августа 2019, ПАИ

800 килограммов голубики задержали сотрудники Россельхознадзора в фитосанитарном контрольном пункте «Лобок» в Невельском районе. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, продукцию везли в Россию из Белоруссии.

С 1 октября 2018 года согласно указанию Россельхознадзора через данный фитосанитарный пункт карантина растений разрешено перемещение только продукции низкого фитосанитарного риска, а также картофеля, капусты, моркови, земляники, огурцов, свеклы и лука, страной происхождения которых является Белоруссия.

Так как голубика относится к продукции высокого фитосанитарного риска, ввоз всех 800 килограммов товара на территорию Российской Федерации был запрещен.