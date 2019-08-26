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Псковская команда победила на турнире по мини-футболу среди лагерей Черноморского побережья

Псковская команда военно-спортивного лагеря «Вымпел-Шторм» стала победителем турнира по мини-футболу среди лагерей Черноморского побережья. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации Псковской области.

В чемпионате принимали участие детские оздоровительные лагеря Краснодарского края «Солнечный берег», «Чайка», «Нептун», «Старт». Тренеровал команду «Вымпел-Шторм» член «Лиги дворового футбола» Псковской области Алексей Фролов.

Проект детский военно-спортивный лагерь «Вымпел-Шторм» реализуется в рамках проекта «Команда 2018» при финансировании Фондом президентских грантов.

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