Псковская команда победила на турнире по мини-футболу среди лагерей Черноморского побережья
Псковская команда военно-спортивного лагеря «Вымпел-Шторм» стала победителем турнира по мини-футболу среди лагерей Черноморского побережья. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации Псковской области.
В чемпионате принимали участие детские оздоровительные лагеря Краснодарского края «Солнечный берег», «Чайка», «Нептун», «Старт». Тренеровал команду «Вымпел-Шторм» член «Лиги дворового футбола» Псковской области Алексей Фролов.
Проект детский военно-спортивный лагерь «Вымпел-Шторм» реализуется в рамках проекта «Команда 2018» при финансировании Фондом президентских грантов.