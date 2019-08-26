У инсталляции в Гдове украли «сердце»

16:05, 26 августа 2019, ПАИ

Неустановленные жители Гдова попытались украсть «сердце» арт-объекта «Я люблю Гдов», расположенного напротив местного «Центра досуга и культуры» у реки Гдовки. Об этом Псковскому агентству информации сообщила работник ЦДК, автор инсталляции Татьяна Кочева.

Арт-объект установили 24 августа утром — в день празднования Дня города Гдова. Татьяна Кочева рассказала, что уже ночью директор ЦДК Мария Рыбакова услышала треск - кто-то ломал буквы. «Она попросила мальчиков занести буквы. Когда принесли, сказали, что «сердца» уже нет», — отметила она.

«Я узнала об этом только утром 25 августа, — продолжила Татьяна Кочева. — Сразу же прыгнула в машину, поехала искать. Сначала подумала, что «сердце» в речку упало, может рядом в кусты кто-то закинул».

Затем автор инсталляции поднялась в крепость. «Увидела, что оно лежит на другом конце крепости под деревом. Не испорчено, просто грязное и перетоптанное. Кто-то видимо нёс в сторону городской окраины, но не донёс», — уточнила Татьяна Кочева.

«Ущерба никакого нет. Культура человеческая ущербная у кого-то. Если бы мы не нашли это «сердце», пришлось бы делать новое», — добавила она.

Татьяна Кочева три года назад своими руками выпилила и покрасила «сердце» и буквы инсталляции, а затем прикрутила опорные стойки. Высота деревянной конструкции составила более 2 метров.

Этот арт-объект в городе устанавливают в большие праздники. Ранее его можно было увидеть справа от входа в ЦДК, а также на пригорке у отделения почты. По словам Татьяны Кочевой, гдовичи просят, чтобы инсталляция стояла постоянно. «Но мы не можем. Переживаем, что испортят или украдут. Находятся те, которым от скуки надо что-то сломать. Такие люди всегда есть, недовольные какие-то. Я бы их не штрафовала, а привлекала восстанавливать испорченный арт-объект», — отметила она.

Ранее работы Татьяны Кочевой уже становились объектом надругательства вандалов.

Так, прошедшей зимой в центре Гдова был установлен арт-объект в виде светящегося новогоднего оленя — практически в натуральный рост. «Его согнули. У нас камер нет в городе. И что тут сделаешь?», — посетовала работник культуры.