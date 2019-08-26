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Общество

Памятник наместнику Псково-Печерского монастыря архимандриту Алипию открыли в Подмосковье

В Московской области открыли памятник бывшему наместнику Псково-Печерского монастыря архимандриту Алипию (Воронову). Как сообщили Псковскому агентству информации в монастыре, памятник был открыт и освящен на родине священнослужителя в подмосковном городе Домодедово. Открытие памятника было приурочено к 105-летию со дня рождения архимандрита Алипия.

Инициаторами увековечивания памяти своего земляка выступили горожане во главе с Вадимом Черниковым. В течение нескольких лет члены инициативной группы побывали в селе Торчиха, где родился архимандрит Алипий. Они нашли тех, кто его помнит, собрали ценные экспонаты и фотоархив. Благословил эту работу митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).

Проект «Памятник Алипию» был удостоен диплома всероссийского журналистского форума «Вся Россия-2017» и специального приза регионального конкурса «Верное слово» в Новом Иерусалиме. К проекту подключилось Домодедовское благочиние, которое выделило средства для того, чтобы воплотить проект в жизнь.

Архимандрит Алипий (Воронов) родился 28 июля 1914 года в деревне Торчиха (Московская губерния). С 28 июля 1959 года и до своей смерти – 12 марта 1975 года – являлся наместником Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.

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