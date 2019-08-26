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Общество

25-летняя псковичка примет участие в шоу «Голос» на «Первом канале»

Кастинг. Автор фото - Максим Ли

25-летняя вокалистка из Пскова примет участие в 8-м сезоне музыкального проекта «Голос», сообщили Псковскому агентству информации в дирекции общественных связей «Первого канала».

На участие в конкурсе поступили тысячи заявок, на закрытые кастинги приемная комиссия пригласила 700 самых ярких исполнителей и только 120 человек были допущены к участию в «слепых прослушиваниях». Так, на шоу приедут вокалисты из Санкт-Петербурга, Пушкино, Таллина, Тегерана, Минска и многих других городов.

Съемки «слепых» прослушиваний стартуют уже 27 августа. Ориентировочно, в эфир шоу выйдет в середине осени. Кресла наставников в этом сезоне займут Сергей Шнуров, Полина Гагарина, Константин Меладзе и Валерий Сюткин. Ведущий – Дмитрий Нагиев.

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