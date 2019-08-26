Президент России обеспокоился медленным ростом доходов граждан

16:56, 26 августа 2019, ПАИ

«Реальные доходы людей растут медленно. Такое положение дел не может не вызывать беспокойство», - заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством по экономическим вопросам, которое прошло 26 августа. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Темпы положительные, безусловно, однако динамика в целом нас удовлетворить не может. Необходимо сделать так, чтобы экономический рост был более устойчивым и более динамичным», - заявил глава государства.

По словам президента, медленный рост реальных доходов населения наблюдается даже с учетом увеличения зарплат. Путин напомнил, что за первое полугодие ВВП России вырос на 0,7%, промышленный рост за семь месяцев составил 2,6%, в том числе в обрабатывающих отраслях — 2%.