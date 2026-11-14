Полмиллиона в обуви: жительница Латвии попалась на незаконном вывозе евро из Псковской области

20:25, 14 ноября 2026, ПАИ

Полмиллиона рублей пыталась незаконно провезти в своей обуви жительница Латвии через российско-эстонскую границу, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской таможни.

56-летняя безработная женщина следовала из Санкт-Петербурга в Ригу. Проходя пешком через автомобильный пункт пропуска «Шумилкино», она заявила, что перемещает только пять тысяч рублей. Однако во время таможенного досмотра у неё обнаружили 28 купюр номиналом 200 евро (это более 500 тысяч рублей), спрятанных под стельками кроссовок. Таможенную декларацию женщина не подавала и не сообщала о вывозе наличных.

По её словам, на границе она забыла вытащить иностранную валюту из потайного места, а деньги спрятала, потому что боялась кражи.

Возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 16.1 КоАП РФ (сокрытие товаров от таможенного контроля путём использования тайников или иных способов, затрудняющих обнаружение товаров). Санкция статьи предусматривает штраф в размере до трёхкратной стоимости товаров, явившихся предметами правонарушения, с их возможной конфискацией.