Мошенники рассылают россиянам письма со штрафами за парковку

21:50, 14 ноября 2026, ПАИ

Мошенники рассылают уведомления о несуществующих штрафах за неправильную парковку, пишет РИА Новости со ссылкой на МВД.

В СМС сообщается, что автомобиль якобы зафиксировали в зоне действия временного знака, и для правдоподобности указывается сумма взыскания и приводится ссылка для срочной оплаты. В случае промедления мошенники угрожают увеличением штрафа.

При этом указанная в СМС ссылка ведёт на фишинговый ресурс, где требуется ввести данные банковской карты, после чего реквизиты оказываются в распоряжении аферистов, а переведённые средства поступают на их счета.