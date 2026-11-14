Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Мошенники рассылают россиянам письма со штрафами за парковку

Мошенники рассылают уведомления о несуществующих штрафах за неправильную парковку, пишет РИА Новости со ссылкой на МВД.

Фото: ПАИ

В СМС сообщается, что автомобиль якобы зафиксировали в зоне действия временного знака, и для правдоподобности указывается сумма взыскания и приводится ссылка для срочной оплаты. В случае промедления мошенники угрожают увеличением штрафа.

При этом указанная в СМС ссылка ведёт на фишинговый ресурс, где требуется ввести данные банковской карты, после чего реквизиты оказываются в распоряжении аферистов, а переведённые средства поступают на их счета.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

14 ноября 2026

Мошенники рассылают россиянам письма со штрафами за парковку
14 ноября 2026

Полмиллиона в обуви: жительница Латвии попалась на незаконном вывозе евро из Псковской области
14 ноября 2026

Трёх детей спасли из горящего дома в Стругах Красных
14 ноября 2026

Уже почти месяц продолжаются поиски пропавшего великолукского студента
13 ноября 2026

В Невеле электромопед сбил пешехода
13 ноября 2026

Автомобиль сбил 12-летнего велосипедиста в Великих Луках
13 ноября 2026

Миллионы перевели псковские пенсионерки на «безопасные счета» мошенников
13 ноября 2026

Бывшего главврача Новосокольнической больницы осудили за оплату личного штрафа из средств учреждения

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...