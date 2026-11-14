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Происшествия

Трёх детей спасли из горящего дома в Стругах Красных

Возгорание жилого дома на две семьи произошло на улице Береговой в Стругах Красных, пишет канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ.

  • Троих детей спасли из горящего дома в Стругах Красных
    Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ
  • Троих детей спасли из горящего дома в Стругах Красных
    Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ
  • Троих детей спасли из горящего дома в Стругах Красных
    Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ
  • Троих детей спасли из горящего дома в Стругах Красных
    Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ
  • Троих детей спасли из горящего дома в Стругах Красных
    Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ

Соседи, увидев возгорание, вывели из горящего дома трёх детей. По предварительным данным, пострадавших нет.

Пожарные подразделения ликвидируют возгорание. На месте также работают бригада скорой помощи и сотрудники полиции.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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