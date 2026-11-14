Трёх детей спасли из горящего дома в Стругах Красных

18:41, 14 ноября 2026, ПАИ

Возгорание жилого дома на две семьи произошло на улице Береговой в Стругах Красных, пишет канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ.



Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ



Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ



Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ



Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ



Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ









Соседи, увидев возгорание, вывели из горящего дома трёх детей. По предварительным данным, пострадавших нет.

Пожарные подразделения ликвидируют возгорание. На месте также работают бригада скорой помощи и сотрудники полиции.

Обстоятельства происшествия выясняются.