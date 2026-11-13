Автомобиль сбил 12-летнего велосипедиста в Великих Луках

17:14, 13 ноября 2026, ПАИ

Автомобиль Lada сбил 12-летнего велосипедиста в Великих Луках, пишет канал «Псковская сводка» в мессенджере MAX.



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX











ДТП произошло на пешеходном переходе на улице Гражданской.

По словам водителя, ребёнок двигался на велосипеде не спешившись и внезапно выехал на дорогу. Мальчика госпитализировали.

На месте работают спасатели ПСО, сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи. Обстоятельства происшествия выясняются.