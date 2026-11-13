Автомобиль сбил 12-летнего велосипедиста в Великих Луках
Автомобиль Lada сбил 12-летнего велосипедиста в Великих Луках, пишет канал «Псковская сводка» в мессенджере MAX.
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
ДТП произошло на пешеходном переходе на улице Гражданской.
По словам водителя, ребёнок двигался на велосипеде не спешившись и внезапно выехал на дорогу. Мальчика госпитализировали.
На месте работают спасатели ПСО, сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи. Обстоятельства происшествия выясняются.
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