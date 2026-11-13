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Происшествия

В Невеле электромопед сбил пешехода

В Невеле возле дома № 60 на улице Гвардейской электромопед сбил женщину, шедшую по обочине дороги, сообщается в канале «Псковская сводка» в мессенджере MAX.

  • ДТП в Невеле
    Фото: ПАИ
  • ДТП в Невеле
    Фото: ПАИ
  • ДТП в Невеле
    Фото: ПАИ

Пострадала 84-летняя женщина-пешеход, её госпитализировали.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой помощи и пожарные подразделения. Обстоятельства происшествия выясняются.

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