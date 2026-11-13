В Невеле электромопед сбил пешехода

20:55, 13 ноября 2026, ПАИ

В Невеле возле дома № 60 на улице Гвардейской электромопед сбил женщину, шедшую по обочине дороги, сообщается в канале «Псковская сводка» в мессенджере MAX.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





Пострадала 84-летняя женщина-пешеход, её госпитализировали.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой помощи и пожарные подразделения. Обстоятельства происшествия выясняются.