Миллионы перевели псковские пенсионерки на «безопасные счета» мошенников

16:24, 13 ноября 2026, ПАИ

Полиция расследует случаи мошенничества, из-за которых пенсионерки лишились миллионов рублей, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, злоумышленники позвонили двум пенсионеркам из Пскова и под предлогом защиты от возможных финансовых потерь убедили их срочно перевести деньги на «безопасные счета».

В итоге женщины лишились более 2,5 миллиона рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.