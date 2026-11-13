Миллионы перевели псковские пенсионерки на «безопасные счета» мошенников
Полиция расследует случаи мошенничества, из-за которых пенсионерки лишились миллионов рублей, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По версии следствия, злоумышленники позвонили двум пенсионеркам из Пскова и под предлогом защиты от возможных финансовых потерь убедили их срочно перевести деньги на «безопасные счета».
В итоге женщины лишились более 2,5 миллиона рублей.
По данным фактам возбуждены уголовные дела, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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