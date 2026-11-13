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Происшествия

Бывшего главврача Новосокольнической больницы осудили за оплату личного штрафа из средств учреждения

Новосокольнический районный суд признал бывшего главного врача местной межрайонной больницы виновным в присвоении вверенных ему средств с использованием служебного положения. Руководитель оплатил собственный административный штраф за счёт денег медицинского учреждения. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Фото: ПАИ

Как установил суд, в 2017 году главврача привлекли к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности. Ему назначили штраф в размере 15 тысяч рублей.

Не желая платить из личных средств, он решил использовать для этого деньги больницы. Он потребовал от главного бухгалтера начислить руководителю службы охраны труда стимулирующие выплаты и разовую премию. Получив деньги, сотрудница оплатила административный штраф, назначенный руководителю учреждения.

В судебном заседании подсудимый свою вину не признал. Он утверждал, что не давал указаний о начислении повышенных стимулирующих выплат и премии для оплаты штрафа. При этом мужчина добровольно возместил причинённый больнице материальный ущерб.

При назначении наказания суд учёл возраст подсудимого, состояние здоровья, материальное положение, размер ущерба и фактические обстоятельства дела. Эти факторы позволили снизить категорию преступления с тяжкой до средней тяжести.

Подсудимого признали виновным по части 3 статьи 160 УК РФ (присвоение с использованием служебного положения) и назначили ему один год лишения свободы. Однако из-за истечения срока давности уголовного преследования от отбывания наказания его освободили.

Приговор может быть обжалован.

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