«Не хочу платить бездельникам!»: Псковичка оспаривает требования риелторов

17:53, 26 августа 2019, ПАИ

Псковичка оспаривает требования риелторов, которые требуют с неё порядка 60 тысяч рублей за неоказанную услугу по продаже квартиры.

«Прошло два года, и моя история продолжается. Пошла гулять с детьми, залезла в ящик, а там повестка в районный суд на 4 сентября, - пишет Валерия в соцсети. - Тогда зимой 2017 года всё закончилось тем, что мне по почте пришел приговор суда, который мы успели отменить. И дальше была тишина. И вот на тебе! Юристы говорят, договор очень нехороший».

По словам псковички, договор даже не был агентским, это всего лишь договор на оказание услуг. Валерия отмечает, что она не единственная в Пскове, кто так же пострадал от действий недобросовестных риелторов. «Я понимаю, что на моей стороне эмоции и слова, а на их договор, который я сама подписала, но просто так сдаться без боя я не готова. Я просто не готова платить бездельникам!» - заявила в беседе с корресподентом Псковского агентства информации девушка.

История, которая продолжится в суде 4 сентября, началась в 2017 году. Тогда Валерия описала ситуацию так: «Меня долго не было в Пскове, так что по незнанию я обратилась в известное журналистам по скандалам с улицей Венской агентство недвижимости «Квартирный вопрос» на улице Рокоссовского. Мне надо было продать квартиру до 1 сентября».

В агентстве псковичке сообщили, что минимальный срок заключения договора - полгода, но до 1 сентября квартира будет продана, и устные договоренности будут соблюдены. «С 22 июня по начало июля агент Стас Горов привел ко мне несколько человек, а потом пропал. Объявление о моей квартире висело на пятой странице, дело не шло, а сроки меня поджимали. Звонки агенту результатов не приносили, полмесяца мы ждали мифических клиентов из района, которые никак не ехали. В итоге я всё сделала сама, а теперь мне пришла претензия и отчет агента, в котором он нагло врет, что я не выходила на связь и препятствовала показу объекта».

В итоге за неоказанную услугу с псковички требуют 50 тысяч рублей агентстких, 10 тысяч рублей неустойки и ещё 3 тысячи - судебные издержки. «У меня на работе облачная АТС и часть разговоров с этим горе-агентом сохранилась. Повторюсь, что я сама облажалась, нельзя было ничего подписывать, но я привыкла верить людям и мне очень надо было продать квартиру. Так вот, дорогие мои, будьте бдительны!».

Валерия предложила всем, кто оказался в подобной ситуации и пострадал от действий недобросовестных агентов, откликнуться, чтобы совместными усилиями дать отпор бездельникам, пожелавшим нажиться на владельцах жилья.