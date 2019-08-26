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Пскович на грузовике в Тверской области сбил пешеходов и скрылся

В Ржевском районе Тверской области, на 233-м километре автодороги М-9 «Балтия», грузовик Scania R420 сбил пешеходов, идущих по обочине в попутном направлении. ДТП произошло 24 августа около 13:37. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Тверской области, водитель, следуя со стороны города Москвы в направлении города Риги, совершил наезд на двух пешеходов, которые шли по правой обочине по ходу движения транспортного средства, после чего в нарушении водитель место ДТП покинул.

В результате ДТП 82-летний мужчина от полученных травм скончался на месте, 58-летняя женщина с полученными травмами госпитализирована в медицинское учреждение.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОВ ДПС ГИБДД МО МВД России «Ржевский» на 231 км обнаружили и остановили автомобиль марки «СКАНИЯ R 420» с повреждениями, характерными для данного вида ДТП (наезда на пешехода). На место обнаружения автомобиля была вызвана следственно–оперативная группа. Проведенными следственными и экспертными действиями было установлено, что данный автомобиль причастен к ДТП, а за рулем в момент происшествия находился 58-летний мужчина.

 

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