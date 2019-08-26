54-летний пскович подозревается в совершении развратных действий в отношении девочки
Следственными органами Следственного комитета РФ по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.135 УК РФ (развратные действия) в отношении 54-летнего местного жителя.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе СУ СКР по Псковской области, мужчина подозревается в том, что 25 августа обманным путем заманил к себе домой в одном из муниципальных образований области малолетнюю девочку, где совершил в отношении ребенка развратные действия.
Решается вопрос о процессуальном задержании подозреваемого.