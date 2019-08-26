0
23:32
Губернаторская повестка: Большой юбилей и форум «За ЗОЖ»
22:30
Выпускники ПсковГУ познакомились с работой псковских судебных приставов
21:18
Более 7,5 тыс первоклассников сядут за парты в новом учебном году в Псковской области
19:24
Михаил Ведерников съездил в Санкт-Петербург на «Ласточке»
18:08
Жители Псковской области в шоу «Голос»: Кто участвовал и какие этапы преодолел
16:38
25-летняя псковичка примет участие в шоу «Голос» на «Первом канале»
16:05
У инсталляции в Гдове украли «сердце»
Еще новости
Общество

Жители РФ перечислили свои главные страхи

Наибольшие страхи у жителей России вызывают болезни близких и детей (58%) и войны (51%), а также потеря работоспособности (44%). Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром», пишет Регнум.

Бедности боятся 36% респондентов, стихийных бедствий — 31%, старости, беспомощности — 27%, столько же опрошенных беспокоят произвол властей, беззакония. Физической боли, мучений опасаются 17%.

Меньше всего граждане РФ боятся собственной смерти (9%), преступников (9%), Гнева Божьего, Страшного Суда (8%) и возврата к массовым репрессиям (7%). 4% респондентов заявили, что особых страхов не испытывают.

Опрос проведен 18 — 24 июля 2019 года. Опрошены 1605 человек старше 18 лет в 137 населенных пунктах в 50 субъектах РФ методом личного интервью.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Выпускники ПсковГУ познакомились с работой псковских судебных приставов
26 августа 2019
Выпускники ПсковГУ познакомились с работой псковских судебных приставов
Более 7,5 тыс первоклассников сядут за парты в новом учебном году в Псковской области
26 августа 2019
Более 7,5 тыс первоклассников сядут за парты в новом учебном году в Псковской области
Михаил Ведерников съездил в Санкт-Петербург на «Ласточке»
26 августа 2019
Михаил Ведерников съездил в Санкт-Петербург на «Ласточке»
25-летняя псковичка примет участие в шоу «Голос» на «Первом канале»
26 августа 2019
25-летняя псковичка примет участие в шоу «Голос» на «Первом канале»
У инсталляции в Гдове украли «сердце»
26 августа 2019
У инсталляции в Гдове украли «сердце»
Владелец полуразрушенного памятника архитектуры в центре Пскова продаёт квартиры
26 августа 2019
Владелец полуразрушенного памятника архитектуры в центре Пскова продаёт квартиры
Новая школа в Дно введена в эксплуатацию
26 августа 2019
Новая школа в Дно введена в эксплуатацию
Программа празднования 80-летия 76-й дивизии ВДВ в Пскове: Что посмотреть, когда и где пройдет
26 августа 2019
Программа празднования 80-летия 76-й дивизии ВДВ в Пскове: Что посмотреть, когда и где пройдет

Идет загрузка...