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Общество

Диалог с лже-родственницей в социальных сетях обошелся великолучанке почти в 5 тысяч рублей

В ОМВД России по городу Великие Луки с заявлением обратилась местная жительница. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 36-летняя женщина рассказала стражам порядка, что в социальной сети ей поступило личное сообщение от жены ее брата. Во время диалога родственница попросила великолучанку помочь ей материально. Женщина прислала номер мобильного телефона, на который необходимо перевести деньги. Она попросила дать взаймы около 4500 тысяч рублей.

Великолучанка с помощью-онлайн перевода переслала нужную денежную сумму, а после решила убедиться, получил ли адресат деньги, и позвонила родственнице. При личном общении женщина выяснила, что никаких денег жена брата не просила и в соцсетях с ней переписывалась не она.

По данному факту полицейскими возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 «Мошенничество» УК РФ.

В связи с участившимися случаями мошенничества в социальных сетях полиция напоминает псковичам, что во время виртуального общения не стоит разглашать собеседнику личную информацию, сообщать пароли или данные банковских карт. А если от родственника или знакомого поступило сообщение с просьбой одолжить денег, оказать материальную помощь на лечение и т. д., прежде, чем перевести нужную сумму, необходимо позвонить собеседнику и лично удостовериться, что диалог в социальной сети ведет именно он.

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