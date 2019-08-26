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Общество

Выпускники ПсковГУ познакомились с работой псковских судебных приставов

В Управлении ФССП России по Псковской области прошёл День открытых дверей. В гостях у службы судебных приставов побывали соискатели на должности государственной гражданской службы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Данными соискателями являлись выпускники Псковского государственного университета, к которым со вступительным и приветственным словом в начале мероприятия обратились главный судебный пристав Псковской области Сергей Колесников и Екатерина Гончарова, руководитель Центра трудоустройства и подготовки кадров ПсковГУ.

Начальники профильных отделов аппарата Управления рассказали присутствующим о деятельности службы, её основных задачах, о требованиях к кандидатам, поступающим на государственную гражданскую службу.

Выпускники познакомились с работой судебного пристава, им рассказали, что такое исполнительные действия и что является мерами принудительного исполнения, а также с работой дознавателя в службе судебных приставов, о том, какими статьями УК РФ руководствуются в своей работе дознаватели.

Особое внимание было уделено силовому блоку службы, судебным приставам по ОУПДС. Все присутствующие имели возможность увидеть образцы экипировки, специальных средств и боевого огнестрельного оружия, находящегося на вооружении ФССП России.

По каждому направлению деятельности службы были продемонстрированы фото и видео материалы, в том числе о работе «Банка данных исполнительных производств». В завершении мероприятия руководитель Управления и работники аппарата ответили на все вопросы присутствующих.

Такие встречи в рамках Дня открытых дверей станут в Управлении традиционными, они смогут помочь студентам и соискателям работы определиться с выбором профессии.

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