Должник из Псковского района погасил более 200 тыс. рублей долга после запрета на продажу автомобиля

22:48, 26 августа 2019, ПАИ

Судебные приставы Псковского района взыскали с должника более 200 тысяч рублей задолженности за неоплаченные газ, тепло и электроэнергию. Помог со взысканием задолженности - запрет на регистрационные действия в отношении автомобиля должника. Как сообщили Псковскому агентмтву информации в пресс-службе УФССП России по Псковской области, в рамках исполнительного производства, находящегося на исполнении в ОСП Псковского района, гражданин имел перед АО «Псковэнергосбыт» задолженность в размере 224 тысяч рублей.

Судебным приставом отдела было установлено, что у должника в собственности имеется автотранспортное средство, а именно автомобиль Chrysler Sebring. В отношении данного автомобиля приставом было вынесено постановление о запрете на регистрационные действия.

И именно вынесенное постановление о запрете побудило должника к оплате задолженности. Должнику понадобилось продать свой автомобиль, но сделать это с действующим запретом было невозможно.

Мужчина осознал срочную необходимость оплаты всей суммы задолженности и не стал с этим затягивать. На счёт отдела судебных приставов им была перечислена вся сумма долга в 224 тысячи рублей. Данные денежные средства перечислены взыскателю.

В связи с полной оплатой задолженности, запрет на регистрационные действия с Chrysler Sebring должника снят.