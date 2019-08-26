0
18:56
Для тушения пожара в промышленном ангаре на Запсковье задействовали 18 машин
17:53
«Не хочу платить бездельникам!»: Псковичка оспаривает требования риелторов
16:05
У инсталляции в Гдове украли «сердце»
12:07
Пскович устроил ДТП с шестью пострадавшими в Воронежской области
11:21
Служебную проверку проводит Псковпассажиравтотранс из-за происшествия на железнодорожном переезде
23:42
Двух пешеходов сбил автомобиль возле кафе «Березка» в Пскове
12:31
Петр Крупеня взял на контроль расследование совершенного сотрудником силового ведомства ДТП в Пскове
Еще новости
Происшествия

В Острове в запертом снаружи горевшем доме обнаружены тела супругов с признаками насильственной смерти

26 августа в правоохранительные органы поступило сообщение о возгорании дома в городе Острове. Как сообщили Псковскому агентству информации в СУ СКР по Псковской области, в ходе тушения пожара внутри запертого снаружи дома обнаружены тела двух человек с признаками насильственной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.А ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух лиц).

На место происшествия направлена следственно-оперативная группа из числа сотрудников территориального следственного отдела и следователей-криминалистов аппарата управления, работу которой координирует лично руководитель управления генерал-майор юстиции Петр Крупеня.

Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники местного отдела полиции и аппарата УМВД России по Псковской области.

«Пострадавшими являются супруги. В области головы у них обнаружены множественные рубленые раны», - рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Для тушения пожара в промышленном ангаре на Запсковье задействовали 18 машин
26 августа 2019
Для тушения пожара в промышленном ангаре на Запсковье задействовали 18 машин
«Не хочу платить бездельникам!»: Псковичка оспаривает требования риелторов
26 августа 2019
«Не хочу платить бездельникам!»: Псковичка оспаривает требования риелторов
У инсталляции в Гдове украли «сердце»
26 августа 2019
У инсталляции в Гдове украли «сердце»
Пскович устроил ДТП с шестью пострадавшими в Воронежской области
26 августа 2019
Пскович устроил ДТП с шестью пострадавшими в Воронежской области
Служебную проверку проводит Псковпассажиравтотранс из-за происшествия на железнодорожном переезде
26 августа 2019
Служебную проверку проводит Псковпассажиравтотранс из-за происшествия на железнодорожном переезде
Двух пешеходов сбил автомобиль возле кафе «Березка» в Пскове
23 августа 2019
Двух пешеходов сбил автомобиль возле кафе «Березка» в Пскове
Петр Крупеня взял на контроль расследование совершенного сотрудником силового ведомства ДТП в Пскове
23 августа 2019
Петр Крупеня взял на контроль расследование совершенного сотрудником силового ведомства ДТП в Пскове
Семья псковичей пострадала в ДТП в Петербурге
22 августа 2019
Семья псковичей пострадала в ДТП в Петербурге

Идет загрузка...