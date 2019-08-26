В Острове в запертом снаружи горевшем доме обнаружены тела супругов с признаками насильственной смерти

23:01, 26 августа 2019, ПАИ

26 августа в правоохранительные органы поступило сообщение о возгорании дома в городе Острове. Как сообщили Псковскому агентству информации в СУ СКР по Псковской области, в ходе тушения пожара внутри запертого снаружи дома обнаружены тела двух человек с признаками насильственной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.А ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух лиц).

На место происшествия направлена следственно-оперативная группа из числа сотрудников территориального следственного отдела и следователей-криминалистов аппарата управления, работу которой координирует лично руководитель управления генерал-майор юстиции Петр Крупеня.

Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники местного отдела полиции и аппарата УМВД России по Псковской области.

«Пострадавшими являются супруги. В области головы у них обнаружены множественные рубленые раны», - рассказали в пресс-службе регионального ведомства.