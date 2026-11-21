В небе над Псковской областью уничтожили беспилотник

09:18, 21 ноября 2026, ПАИ

За прошедшие сутки в небе над Псковской областью нейтрализовали БПЛА противника, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере МАХ.

«Боевая работа продолжается. Будьте внимательны и осторожны, не приближайтесь к обломкам!» – обратился он к псковичам.

Кроме того, ночью в регионе ввели режим беспилотной опасности, который действует до сих пор.

Напомним, при наблюдении или обнаружении БПЛА или их фрагментов следует незамедлительно сообщить максимально подробную информацию по телефону 112 или (8 8112) 72-52-00.