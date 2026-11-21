Полиция устанавливает в Псковской области обстоятельства ДТП с пострадавшим младенцем

09:55, 21 ноября 2026, ПАИ

Великолукские полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с пострадавшим ребёнком, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.



Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ



Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ



Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ



Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ



Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ



Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ











По предварительной информации, вчера в 23:20 на проспекте Гагарина в Великих Луках Renault Logan под управлением 18-летней женщины выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Ford Focus с 24-летним мужчиной за рулём.

В результате ДТП пострадал пассажир Ford – мальчик 2026 года рождения, находившийся в детском удерживающем устройстве. Его не госпитализировали.

На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции.