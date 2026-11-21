Нетрезвый себежанин попался полиции за рулём мопеда

12:37, 21 ноября 2026, ПАИ

Полиция выявила нетрезвого водителя мопеда в Себежском районе, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 13 ноября в посёлке Идрица сотрудники Госавтоинспекции остановили для проверки 41-летний местный жителя за рулём мопеда, который ехал в состоянии алкогольного опьянения. Выяснилось, что ранее мужчина уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение.

У мопедиста изъяли транспортное средство. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.