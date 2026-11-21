Неоплаченные штрафы обернулись для псковича обязательными работами

12:00, 21 ноября 2026, ПАИ

Пскович отправится на обязательные работы из-за неоплаченных штрафов, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УФССП России.

Мужчина решил не оплачивать девять штрафов по три тысячи рублей и оказался в исполнительном розыске. В отношении него открыли девять исполнительных производств о взыскании административных штрафов. Общая сумма задолженности составляла 27 тысяч рублей. В установленный законом 60-дневный срок пскович штрафы не оплатил.

К поискам подключились сотрудники межрайонного отделения судебных приставов по розыску должников, их имущества и детей. Они направили запросы в различные ведомства, проанализировали полученные сведения и установили местонахождение мужчины и места его частого пребывания. В итоге должника обнаружили и доставили в отделение судебных приставов города Пскова № 2.

По всем не оплаченным в установленный срок штрафам судебный пристав-исполнитель составил в отношении мужчины протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ. Суд рассмотрел материалы и назначил псковичу 180 часов обязательных работ.

Мужчина уже приступил к отбыванию наказания в одной из управляющих компаний. Плюс ему по-прежнему необходимо оплатить административные штрафы.